محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات قرى عين غصين وتوابع المنايف

عقد محافظ الإسماعيلية اليوم مؤتمرا موسعا مع عدد من ممثلى حزب الثورة برئاسة أحمد درويش أمين الحزب بالإسماعيلية وعدد من ممثلى الحزب بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير ومحمد عبد العزيز رئيس قرية عين غصين وعباس حاد رئيس قرية المنايف وفوزية محمد عثمان رئيس قرية أبو سلطان .

يأتى ذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الجماهيرية الأسبوعية التى يعقدها اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية مع عدد من مواطنى وأهالى إحدى القرى التابعة للمحافظة لبحث ومناقشة أبرز وأهم القضايا والمشكلات الجماهيرية ومناقشة الحلول والمقترحات اللازمة لحل تلك المشكلات وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين وفى إطار التواصل والتفاعل مع ممثلى الأحزاب السياسية بالمحافظة .

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة عددا من المشكلات والقضايا الجماهيرية لعدد من القرى والتوابع والتى شملت مشكلات ضعف مياه الشرب وضعف التيار الكهربائى بعدد من التوابع والعزب ومناقشة وطرح الحلول اللازمة لها.. وعلى الفور أصدر المحافظ توجيهاته الى رؤساء المراكز والمدن بسرعة إنهاء التنسيقات اللازمة مع الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحل مشكلة ضعف المياه والتنسيق مع شركة الكهرباء لرفع قدرة المحولات لسد احتياجات المواطنين بتلك المناطق وتوفير كافة الخدمات الأساسية والمرافق.

وفى ختام اللقاء أكد المحافظ على أنه على رأس الجهاز التنفيذى للمحافظة لا يدخر وسعا فى العمل على توفير واستكمال كافة الخدمات والمرافق لجميع قرى وتوابع المحافظة.

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