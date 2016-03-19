بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر العلمى الثانى لأمراض القلب

افتتح الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، المؤتمر العلمى الثانى لأمراض وجراحة القلب الذى تنظمه كلية الطب البشرى، تحت عنوان، "فريق إعادة تأهيل القلب.. هو حلمنا"، تحت رعاية الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب البشرى رئيس المؤتمر.

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، على زيادة نسبة الإصابة بأمراض القلب بالنسبة للشباب، مما يضعنا أمام تحدٍ بالاهتمام بأمراض القلب، وأن هذا المؤتمر يهدف إلى تقديم الجديد فى علاج أمراض القلب والشرايين.

وأضاف القمرى أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجهيزات المستشفى الجامعى، الذى سيتم افتتاحه خلال شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المستشفى الجامعى بأحدث الأجهزة الطبية وإنشاء غرفة جراحات القلب متعددة التخصصات hyprid) )القسطرة الطبية التشخيصية، والتى تعتبر الثانية على مستوى الجمهورية بعد مستشفى المعادى العسكرى، فضلا عن تجهيز المستشفى الجامعى بأحدث أجهزة جراحات القلب والصدر والقسطرة.

وقال الدكتور حسن الباتع عميد كلية الطب البشرى، إن المؤتمر ناقش محورين أساسيين هما الجديد فى أمراض صمامات القلب وجراحاتها، وذلك لانتشارها بين فئة عريضة من أبناء محافظة كفر الشيخ، والمحور الثانى مناقشة أمراض وعلاج ارتفاع ضغط الدم والشرايين التاجية والتدخل بالقسطرة التشخيصية و العلاجية وبالتالى وضع برنامج تدريب بدنى وأسلوب غذائى ومنع الممارسات الضارة مثل التدخين، وذلك سوف يتم من خلال تكوين فريق من أطباء وجراحى القلب وأطباء الباطنة، والعلاج الطبيعى، والتمريض، بالإضافة إلى تأهيل مرضى صمامات القلب ومرضى الشريان التاجى مثل اجراء الجراحة مع إعدادهم جيدا بعد إجراء الجراحة لتحقيق أعلى نسبة نجاح فى عمليات القلب.

ويحاضر فى هذا المؤتمر الدكتور رضا بيومى، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور وائل الفقى أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد عبدالعال أستاذ جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى كفر الشيخ الجامعى، والدكتور إيهاب وهبى، أستاذ جراحة القلب والصدر بجامعة طنطا، وسكرتير الجمعية المصرية لجراحات القلب والصدر، والدكتور وائل حسيب، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور محمد كمال سلامة مدرس أمراض القلب بجامعة أسوان والدكتور محمود لبيب أستاذ العلاج الطبيعى.

- اليوم.. مؤتمر علمى بجامعة كفر الشيخ بعنوان "فريق إعادة تأهيل القلب..هو حلمنا