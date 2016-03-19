مدير أمن الغربية يتابع الكشف الطبى على الضباط والمساجين بأقسام الشرطة

قام اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية بالتنسيق مع مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية بالإشراف على القافلة الطبية لإجراء الكشف الطبى " صدر ـ انف ـ أذن ـ جلدية ـ رمد ـ جراحة ـ باطنة" على الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمواطنين المترددين على المراكز والأقسام والمساجين فى سجون المراكز والأقسام برئاسة رئيس قسم الباطنة من قوة العيادات الخارجية بطنطا إلى المديرية خلال الفترة من اليوم 19/3 وحتى 29 من نفس الشهر وتضم القافلة 7 أطباء و5 ممرضات وإدارى وفنى، مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وحددت مديرية أمن الغربية جدول زمنى لكل قسم ومركز لإجراء الكشف الطبى على المتواجدين بها كالتالى: السبت 19مارس (قسمى أول و ثان طنطا) والأحد 20 مارس (مركز طنطا) والاثنين 21 مارس (قسمى أول وثان المحلة ، الثلاثاء 22 مارس (قسم ثالث المحلة ومركز المحلة) والأربعاء 23مارس (مركز سمنود ) والخميس 24مارس (مركز بسيون )

والسبت 26مارس (مركز زفتى وقسم زفتى) والأحد 27مارس (مركز السنطة) والاثنين 28 مارس مركز كفر الزيات) والثلاثاء 29 مارس (مركز قطور )، وأجرت القافلة الطبية الكشف الطبى على 92 سجينا ومحبوسين احتياطيا بقسمى أول وثان طنطا وتقديم الأدوية اللازمة لهم.

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