في_إفريقيا - صورة .. جماهير في مدرجات الزمالك لمواجهة دوالا

وصل عدد كبير من مشجعي الزمالك إلى مدرجات ملعب بتروسبورت بعد سماح الأمن للأعضاء ومن يحمل الدعوات بالدخول لملعب مباراة يونيون دوالا.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المباراة بحضور أعضاء النادي، وعلى ذلك وزع دعوات الحضور وقرر تواجد حافلات خاصة أمام بوابة النادي لنقلهم إلى الملعب.

وشددت جهات الأمن أمام النادي علي حضور الفرق الرياضية وفرق الناشئين فقط تحسبا لأي أعمال شغب أو عنف.

وفي النهاية سمح الأمن للأعضاء باستقلال الحافلات ووصل بالفعل عدد ملأ مدرجات الدرجة الأولى والمقصورة.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه يونيون دوالا الكاميروني مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا وفي جعبته الفوز في الذهاب 1-0.