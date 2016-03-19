في الجول يكشف سبب أزمة قميص الزمالك الجديد.. هل يظهر أمام دوالا؟

أوشكت أزمة تأخر وصول القميص الجديد للزمالك على الانتهاء بعد جهود مضنية من خالد رفعت مدير إدارة التسويق.

ويكشف FilGoal.com سبب الأزمة والتي أدت إلى تهديد من إدارة الزمالك بفسخ التعاقد مع شركة (ماكرون) الإيطالية.

ويرتدي الزمالك قمصانا مؤقتة أيضا من إنتاج ماكرون لحين الانتهاء من التصميم النهائي وإرساله إلى مصر.

وسبب الأزمة هي اعتماد ماكرون على إحدى شركات الشحن والتي تسببت في إرسال الشحنات بأوراق منقوصة مما أخر وصولها إلى مصر.

وسافر خالد رفعت قبل خمسة أيام إلى إيطاليا لحل الأزمة والاجتماع بمجلس إدارة شركة ماكرون والمدير الإقليمي.

وحصل رفعت على وعد من الشركة الإيطالية على عدم تكرار الأمر مستقبلا وأنهى أزمة استلام الملابس.

كما علم FilGoal.com أن رفعت حرص على الوصول قبل مواجهة يونيون دوالا من أجل ظهور الزمالك بالقميص الجديد لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا.

النسخة النهائية ستكون مطبوعة جاهزة بالأرقام والإعلانات، كما سيتسلم الزمالك نسخة بدون إعلانات لمباريات إفريقيا ومن المفترض ظهور لوجو هيونداي على القميص الجديد كأحد رعاة النادي الأبيض.

وفي حالة نجاح الزمالك في طباعة الإعلانات قبل مواجهة الثامنة مساء السبت سيظهر الفريق بالقميص الجديد لأول مرة.

وأثناء اجتماع خالد رفعت مع رئيس مجلس إدارة ماكرون أكد الأخير رغبته في الاستمرار مع الزمالك لفترة طويلة.

ولتحقيق ذلك سيقدم خدمات مميزة الفترة المقبلة للتعويض عن سوء تعامل الفترة الماضية وتأخر استلام النسخة النهائية من تصميم قميص الزمالك.

وانتهى عقد الزمالك مع شركة أديداس العالمية والتي طلبت مبلغ مالي مقابل توريد القميص الأبيض، لكن ماكرون ستخدم الفرق الرياضية للنادي الأبيض بدون مقابل.