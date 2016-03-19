بالصور..محافظ جنوب سيناء و5وزراء يفتتحون مشروعات تنموية بذكرى عودة طابا

واصلت محافظة جنوب سيناء احتفالاتها بذكرى عودة طابا، حيث افتتح اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، يرافقه 5 وزراء، مشروعات تنموية وسكنية، كما تفقدوا مصدات السيول.

وشارك فى الافتتاح كل من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، وحلمى النمنم وزير الثقافة، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، وحسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد، واللواء مجدى موسى مدير الأمن، وقائد القوات المتعددة الجنسيات، واللواء محمد السيد رئيس جهاز التعمير، والمهندس محمد السقا رئيس جهاز تعمير القناة وسيناء، ورؤساء المدن، وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال ومشايخ وعواقل البدو.

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>وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن قضية طابا لم تكن مجرد آخر بقعة من التراب الوطنى تم استعادتها إلى أحضان مصر من خلال مفاوضات شاقة ومضنية، وتعتبر نموذجًا للاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى السيناوى، وما لذلك من أهمية بالتعرض للقيمة الاستراتيجية بمنطقة طابا بصفة خاصة.

وافتتح المحافظ مدرسة الشهيد عمرو مصطفى، بحضور أسرة الشهيد والمحامى العام لنيابات جنوب سيناء المستشار محمد عبد السلام، الذى استشهاد فى انتخابات البرلمان 2015 على أيدى الإرهاب، حيث قال والده إنه يتم وضع وديعة باسم المدرسة للصرف على المتفوقين من طلاب مدرسة الشهيد عمرو مصطفى، وإنشاء قاعة دخل المدرسة.

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>وتفقد المحافظ والوزراء الأعمال الإنشائية لكبارى مجرى السيل بطابا، كما تم افتتاح 108 وحدات سكنية بنويبع تنفيذ جهاز التعمير، وكذلك 96 وحدة أخرى، وتسليم خطابات تخصيص لمستحقيها بعد 20 عامًا وحمايتها من السيول حتى أصبحت آمنة.

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>وأضاف المحافظ، أن المحافظة شهدت تطويرًا وإنشاءت فى الطرق، منها وادى وتير ودهب وأبوزنيمة وطابا، بتكلفة 400 مليون جنيه، كما تم افتتاح طريق وادى المحاشى بتكلفة 11 مليون جنيه بنويبع، وافتتاح مهرجان ومعرض السجاد اليدوى الذى تنظمه جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، فى إطار مشروع التواصل المجتمعى مع البدو بنويبع.

وعلى هامش الاحتفالات أقيم سباق هجن كبير شارك فيه عشرات القبائل من محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس والمملكة الأردنية الهاشمية، ووزع المحافظ الجوائز والهدايا على الفائزين.

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- وزير الرى ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان طريق وادى المحاشى