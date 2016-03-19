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إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية

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إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم إغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج لـ3 أمتار وسرعة الرياح 24 عقدة، مشيرا إلى أن الميناء لن يفتح حتى تتحسن الأحوال الجوية.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ميناءى شرم الشيخ البحرى وميناء الصيد بطور سيناء لم يتأثروا بالأحوال الجوية ويعملان بصورة طبيعية.


>- درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19/3/2016 بجميع محافظات مصر

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