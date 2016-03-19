للحوامل : فساتين سهرة لإطلالات أنيقة

عندما تعلم المرأة أنها حامل، تذهب إلى السوق لشراء ملابس جديدة تناسب حملها، وقوامها الذي سيتغير شكله، خصوصاً بعد الأشهر الثلاثة الأولى. وبالفعل، فهي لا تجد صعوبة أبداً في التسوق للإطلالات اليومية والكاجوال. لكن عندما تتلقى دعوة لحضور حفل كبير، مثل زفاف أو خطوبة، فهنا تبدأ المشاكل، حيث يتهيأ لها أنه من المستحيل أن تجد فستان سهرة يناسب حملها! لكن هذه الاعتقاد خاطىء، والدليل هو الإطلالات الرائعة بفساتين السهرة التي اختارتها النجمات العالميات.

نجمات هوليوود أناقة و تألق فوق الـ50

حيث رأيناهن يتألقن بأرقى التصاميم التي بدت حتى أجمل من إطلالاتهن من دون حمل، ولا سيما أنهن انتقين ما يناسب قوامهن الجديد وبطونهن الممتلئة. وقد لاحظنا أن التصاميم في الغالب كانت إما واسعة تخفي منطقة البطن مثل خيار "جيسيكا البا"Jessica Alba في الفستان البنفسجي الشهير من "ماركيزا" Marchesa، أو النجمة "كيرا نايتلي" Keira Knightley في فستانها الرومانسي من "فالنتينو" Valentino، أو "جينيفر لوبيز" Jennifer Lopez في فستانها الذي يشبه بقصته فساتين الملكات الرومانيات.

أما بعض النجمات، فقد فضلن التصاميم الضيقة، والتي أبرزت بطونهن بطريقة ناعمة، وخاصة اللواتي لم يكتسبن الكثير من الوزن الزائد، مثل الممثلة الشابة "بلايك لايفلي" Blake Lively في فستان من "مايكل كورس" Michael Kors، أو "اوليفيا وايلد" Olivia Wilde التي تألقت بفستان من الترتر الزيتي، أو عارضة الأزياء "هايدي كلوم" Heidi Klum التي رأيناها في فستان أسود ناعم مكشوف الأكتاف.

وقد تميّزت خيارات النجمات بأنها كانت ناعمة وغير مُبهرجة، ولم تظهر الحمل بطريقة مبالغ بها، بل على العكس، فقد بدون في قمة التآلق والجمال.

ولجميع النساء الحوامل اللواتي يبحثن عن فستان للسهرة، أنصحهن بأن يستوحين من إطلالات النجمات ليتألقن بدورهن بأجمل طلة في الحمل.

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