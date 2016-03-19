«الداخلية» : صحفي البديل ليس مختفيًا وتم القبض عليه بإذن من نيابة أمن الدولة

كشفت وزرة الداخلية في رد أرسلته لنقابة الصحفيين حول البلاغ الخاص باختفاء الزميل صبري أنور محمد عبد الحميد المحرر بالبديل أنه ليس مختفيا، وأنه تم القبض عليه بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا.

وأوضحت الوزارة ـ في ردها بحسب بيان للنقابة اليوم ـ أن صبري أنور محتجز على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015، ويتم التجديد له بناء على قرارات النيابة، وأنه ليس على ذمة الداخلية حاليا.

كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت ببلاغ للنائب العام وشكوى لوزير الداخلية حول اختفاء الزميل صبري أنور الصحفي بالبديل قسريا بعد مهاجمة قوات أمن لمنزله والقبض عليه منذ ما يقرب من أسبوع، وذلك بناء على شكوى تلقتها من زوجة الزميل وكذلك من صحيفته، وطالبت النقابة النائب العام ووزير الداخلية بالتدخل للكشف عن مكان اختفاء الزميل.