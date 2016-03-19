إيمان عز الدين ترد الجميل لـ«ماسبيرو» من خلال معهد الإذاعة و التليفزيون

كتبت – إنجي لطفي

تقدم الإعلامية إيمان عز الدين دورة متحدث رسمي من خلال مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية على مدى يومي الإثنين والثلاثاء القادمين فى معهد الإذاعة والتليفزيون التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتتضمن الدورة العديد من المحاضرات الخاصة بأداء المتحدث الرسمي من حيث اللغة والأداء والإلقاء والتواصل و لغة الجسد والتي تسهم في صقل وتنمية الخبرات والمهارات في كل المجالات، ويتم خلال الدورة تدريب المتحدثين الرسميين على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والمؤتمرات و البيانات الصحفية.

وأكدت إيمان، في تصريح خاص لـONA، أنها لم تتردد لحظة فى المشاركة بتقديم الدورة بدون مقابل لأنها تؤكد دائما أنها ابنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث قضت عشر سنوات قبل أن تتجه للفضائيات الخاصة و أن ذلك يعتبر جزء صغير من رد الجميل للبيت الكبير ماسبيرو.

جدير بالذكر أن “إيمان” قدمت هذه الدورة من خلال أكاديمية أونا على مدى عامين أثناء عملها فى قناة ONTV لمجموعة من الإعلاميين السعوديين وأخيراً لشباب الإعلاميين فى وزارة الإعلام بدولة الكويت.