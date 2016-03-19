أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إيمان عز الدين ترد الجميل لـ«ماسبيرو» من خلال معهد الإذاعة و التليفزيون

Google+ Print
إيمان عز الدين ترد الجميل لـ«ماسبيرو» من خلال معهد الإذاعة و التليفزيون إيمان عز الدين ترد الجميل لـ«ماسبيرو» من خلال معهد الإذاعة و التليفزيون

إيمان عز الدين (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

تقدم الإعلامية إيمان عز الدين دورة متحدث رسمي من خلال مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية على مدى يومي الإثنين والثلاثاء القادمين فى معهد الإذاعة والتليفزيون التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتتضمن الدورة العديد من المحاضرات الخاصة بأداء المتحدث الرسمي من حيث اللغة والأداء والإلقاء والتواصل و لغة الجسد والتي تسهم في صقل وتنمية الخبرات والمهارات في كل المجالات، ويتم خلال الدورة تدريب المتحدثين الرسميين على كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والمؤتمرات و البيانات الصحفية.

وأكدت إيمان، في تصريح خاص لـONA، أنها لم تتردد لحظة فى المشاركة بتقديم الدورة بدون مقابل لأنها تؤكد دائما أنها ابنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث قضت عشر سنوات قبل أن تتجه للفضائيات الخاصة و أن ذلك يعتبر جزء صغير من رد الجميل للبيت الكبير ماسبيرو.

جدير بالذكر أن “إيمان” قدمت هذه الدورة من خلال أكاديمية أونا على مدى عامين أثناء عملها فى قناة ONTV لمجموعة من الإعلاميين السعوديين وأخيراً لشباب الإعلاميين فى وزارة الإعلام بدولة الكويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا