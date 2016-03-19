وزير التموين يعقد اجتماعا مغلقا مع البقالين بسبب أزمة سلع فرق نقاط الخبز

عقد منذ قليل الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، اجتماعا مغلقا بمقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مع الشعبة العامة لتجار التموين على مستوى الجمهورية بحضور أعضاء الشعب بجميع المحافظات وأحمد الوكيل الرئيس العام للغرفة ومبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية وقيادات المديرية.

وتناول اللقاء مناقشة الأزمة التى اشتعلت بين البقالين والوزارة، بسبب قرار وزير التموين بشراء السلع التموينية من الهيئة العامة للسلع فقط، ومنع الوزير شراء المنتجات من السوق الحر، الأمر الذى أدى إلى إثارة البقالين وهددوا بالامتناع عن الصرف خاصة صرف سلع فرق نقاط الخبز.

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