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بالصور أحدث غسالة تغسل الملابس بدون مسحوق غسيل

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بالصور سنتعرف على هذه الغسالة الحديثة والتى تعتبر من أهم الإبتكارات والتقنيات فى العصر الحديث وأحدث صيحة فى عالم صناعة الغسالات والتى تقوم بغسل  الملابس بدون إستخدام المساحيق التى اصبحت أسعارها مرتفعة جداً فى الأسواق والتى بلغ قيمة الكيلو منها ما يعادل 25 جنيه للأصناف الممتازة وتقل الى 15 جنيه للمساحيق الأقل جودة أو شهرة وسنقول وداعاً للملابس المتسخة والتى لاينفع معها استخدام كميات كبيرة من المسحوق
بلا نتيجة مرضية.

قام المصمم الكورى “كان يوب يونج” بعمل أبحاث بغرض تطوير صناعة الغسالات  الأوتوماتيكية وأإستطاع التوصل الى أبتكار غسالة تعمل بدون مساحيق وبكميات قليلة من المياه ألا وهى غسالة الأسماك نعم غسالة توضع بها أسماك!

بالصور  نتعرف على أحدث غسالة تعمل بالأسماك الألكترونية

هذه الأسماك ليست أسماك حية من النهر أو البحر ولكنها أسماك الكترونية  وظيفتها السباحة فى مياه الغسيل  وأمتصاص كل مايعلق فى الملابس من قاذورات وبقع وتجعلها نظيفة تماماً . وفكرة إستخدام الأسماك  الألكترونية أستوحها “كان  يونج من  الأسماك التى تقوم  بقضم الجلد الميت من الأقدام , وهى محاكاة للأسماك الحقيقة  ولكن تم عمل مثلها كروبوت يمتص وينظف الأوساخ عن طريق  الطاقة الكهرومائية والتغلغل لتفتيت والبقع وإذالة الأوساخ.

الصورة توضح فكرة عمل الغسالة بالأسماك الألكترونية

شكل الغسالة وداخلها الملابس

الملفت فى هذا الإبتكار الذى إبتكره “يونج ” وأستطاع أن تحوذ فكرته  على أفضل فكرة حين قدمها فى مسابقة  خلق المنازل الصحية  التى تقيمها شركة “الكترومكس  اليابانية وكانت هذه الفكرة أول من الأفكار التى تطبق أستخدام الريبوت الصغير فى  نظافة  الملابس وتجعل الناس يستغنون عن المساحيق ويوفرون  المياه الكثيرة التى تحتاجها الغسلات التقليدية وفى نفس الوقت يحصلون على ملابس نظيفة بواسطة الريبوتات الصغيرة على شكل أسماك تعمل بطاقة الكهرومائية

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