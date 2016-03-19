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ننشر صور احتجاز ألتراس أهلاوى على مدخل الإسكندرية

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ننشر صور احتجاز ألتراس أهلاوى على مدخل الإسكندرية ننشر صور احتجاز ألتراس أهلاوى على مدخل الإسكندرية
منعت قوات الشرطة جماهير ألتراس أهلاوى من دخول بوابة مدينة الإسكندرية واحتجزتهم علي مدخل المدينة الساحلية خوفا من وصولهم إلى إستاد برج العرب لحضور مباراة الأهلى أمام ريكرياتيفو الأنجولى في السادسة مساء اليوم فى إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
>يرغب الأمن فى منع الألتراس من دخول الإسكندرية خوفا من التسبب فى إزعاج لقوات الشرطة المسئولة عن تأمين المباراة.

كانت مباراة الذهاب بين الاهلى وريكرياتيفو الأنجولى قد أنتهت بالتعادل السلبى .

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>- الأمن فى طريق الإسكندرية "يفتش" أتوبيسات الألتراس
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>- بالفيديو..منع الألتراس من دخول برج العرب لحضور مباراة الأهلى

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مصر 365

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