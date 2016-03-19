تقرير - مدافع لشبونة ممنوع من ارتداء حذاء أحمر والسبب بنفيكا

أشار تقرير نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية نقلا عن موقع "فوتبول ليكس"، إلى أن عقد سيباسيتان كواتيس مدافع سبورتينج لشبونة يمنعه من ارتداء حذاء أحمر.

وحسب ما نشرته الصحيفة الإنجليزية فإن المدافع الأوروجوياني انتقل إلى الفريق البرتغالي قادما من سندرلاند على سبيل الإعارة، وعقده يمنع من ارتداء أي حذاء أحمر أو أزرق وذلك لأنهم ألوان فريقي بنفيكا وبورتو.

ويعد عقد كواتيس جزء من سلسلة عقود نشرها موقع "فوتبول ليكس"، الذي نشر أيضا عقد كلا من جاريث بيل ولوكا مودريتش وغيرهم من اللاعبين.

وشارك كواتيس هذا الموسم في 5 مباريات بالدوري البرتغالي، وانضم إلى لشبونة في 28 يناير من عام 2016 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من سندرلاند.