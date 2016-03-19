أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - مدافع لشبونة ممنوع من ارتداء حذاء أحمر والسبب بنفيكا

Google+ Print
تقرير - مدافع لشبونة ممنوع من ارتداء حذاء أحمر والسبب بنفيكا تقرير - مدافع لشبونة ممنوع من ارتداء حذاء أحمر والسبب بنفيكا

أشار تقرير نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية نقلا عن موقع "فوتبول ليكس"، إلى أن عقد سيباسيتان كواتيس مدافع سبورتينج لشبونة يمنعه من ارتداء حذاء أحمر.

وحسب ما نشرته الصحيفة الإنجليزية فإن المدافع الأوروجوياني انتقل إلى الفريق البرتغالي قادما من سندرلاند على سبيل الإعارة، وعقده يمنع من ارتداء أي حذاء أحمر أو أزرق وذلك لأنهم ألوان فريقي بنفيكا وبورتو.

ويعد عقد كواتيس جزء من سلسلة عقود نشرها موقع "فوتبول ليكس"، الذي نشر أيضا عقد كلا من جاريث بيل ولوكا مودريتش وغيرهم من اللاعبين.

وشارك كواتيس هذا الموسم في 5 مباريات بالدوري البرتغالي، وانضم إلى لشبونة في 28 يناير من عام 2016 على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من سندرلاند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع