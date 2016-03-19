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ضبط طائرة تجسس في طرد شخصي قادم من هولندا بمطار القاهرة

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ضبط طائرة تجسس في طرد شخصي قادم من هولندا بمطار القاهرة

ضبط طائرة تجسس في طرد شخصي قادم من هولندا 

تمكنت جمارك البريد السريع “DHL”بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط طائرة تجسس داخل طرد شخصي وارد من هولندا.

وقال محمد محمود، رئس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات بقرية البضائع، انه اثناء عمليات الكشف على طرد قادمه من هولندا عبارة عن طائرة ، وبالتدقيق فيها تبين انها مزوده بكاميرات دقيقه جدا وعالية الدقة ومزودة بريموت كنترول ، تم اخطار عبد المنعم عليوه مدير عام طرود البريد، والذي امر باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه صاحب الطرد لكونها من اجهزة التجسس الممنوع دخولها البلاد.

ضبط طائرة تجسس في طرد شخصي قادم من هولندا

ضبط طائرة تجسس في طرد شخصي قادم من هولندا

 

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