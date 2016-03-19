لو ابنك مبيحبش اللبن.. دخليه ومنتجاته فى الأكل واديله حلاوة طحينية

"ابنى مبيحبش اللبن" شكوى متكررة من الأمهات، فالطفل الصغير من الصعب عليه أن يتقبل بعض المشروبات والمأكولات الصحية، وهنا يحتاج بعض التحايل ليتمكن من تناولها بصدر رحب، أو على الأقل تناول بدائل تحتوى نفس الفائدة والعناصر لنعوض النقص لديه بمنتهى السهولة.

وفى هذا السياق، نصحت الدكتورة منة يسرى أخصائية التغذية، الأمهات باختيار بدائل مفيدة وتحتوى على نفس الكم من الكالسيوم الذى تحتوى عليه الألبان ومنتجاتها، كما يمكن إدخال اللبن ومنتجاته فى الكثير من الأطعمة دون أن يعرف الطفل.

وأوضحت أخصائية التغذية أن الطفل يمكن تعويضه بجرعة من الكالسيوم عن طريق إطعامه الحلاوة الطحينية الغنية بالكالسيوم، ويمكن أن يكون البلح بديلا جيدا للغاية، وذلك بخفقه مضافا إليه اللبن، وتعد فاكهة الجوافة المحببة للأطفال مفيدة جدا، ويمكن إدخال بعض أنواع الجبن كالشيدر والنستو لطعام الأطفال أثناء الطهى، كإضافتها على وجه الصوانى المحببة للطفل ومنها المكرونة الإسباجيتى .

وتابعت الدكتورة منة "على الأمهات التركيز على الخضراوات الغنية بالفوائد لصحة وعظام الطفل، وأهمها الخضراوات الورقية كالخس والسبانخ، وكذلك البروكلى، ويمكن إضافة هذه النوعيات التى لا يتناولها الطفل بشكلها التقليدى إلى عجة البيض المقلى، وشوربة الكريمة مع تقطيع الخضراوات قطعا صغيرة بحيث لا يمكن تمييزها.

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