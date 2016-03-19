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محافظ قنا يشهد انطلاق ملتقى "التمكين للشباب من أجل مستقبل أفضل"

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محافظ قنا يشهد انطلاق ملتقى "التمكين للشباب من أجل مستقبل أفضل" محافظ قنا يشهد انطلاق ملتقى "التمكين للشباب من أجل مستقبل أفضل"
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم السبت، انطلاق ملتقى "التمكين للشباب من أجل مستقبل أفضل"، والذى نظمته مؤسسة القادة، بحضور الدكتور أحمد الشريف أمين عام مؤسسة القادة، وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات.

وأكد محافظ قنا، أن الشباب المصرى نجح فى تحقيق ثورتين عظيمتين مرسخًا مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، كما نجح شباب فى أن يحصلوا على نسبة جيدة فى مقاعد البرلمان لم تحقق للشباب منذ بدء الحياة السياسية والبرلمانية فى مصر؛ ليقودوا بلدنا الحبيب نحو مستقبل مشرق .

وأشار إلى أن المشاركة السياسية للشباب تُعد من أهم مبادئ الدولة الحديثة، مؤكدًا أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل بمشاركة أفضل للشباب، مطالبهم ببناء قدراتهم المهنية والسياسية ومحاربة الأمية والجهل والفقر .

وقال أمين عام مؤسسة القادة، إن المؤسسة تقدم برنامج "التأهيل من أجل تمكين القيادات الشبابية للمحليات" مجانًا للشباب الراغبين فى خوض انتخابات المجالس المحلية، كما تقدم المؤسسة مجانًا "البرنامج القومى لإعداد قادة الغد".

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