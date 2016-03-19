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بالصور.. مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية

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بالصور.. مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية بالصور.. مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية
واصل قيادات مجلس مدينة الأقصر اليوم السبت، حملات رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك بناءً على تعليمات العميد أحمد نسيم رئيس مدينة الأقصر بخروج الحملات لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة الرئيسية.

ويقود الحملات أحمد همام سكرتير عام مدينة الأقصر، وبالتنسيق مع رئاسة حى وسط وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات بمدينة الأقصر، حيث تقوم الحملات بتغيير اللمبات الصوديوم من أعمدة الإنارة واستبدالها باللمبات الليد الموفرة لترشيد استهلاك الكهرباء، وباستخدام سيارة التليسكوب تحت إشراف يوسف محمد على رئيس حى وسط، وإزالة الأجزاء الزائدة عن البلدورات لتتضمن معايير التصميم للأرصفة، وذلك لتحسين المظهر العام للمدينة، ثم إزالة الإشغالات على جانبى الشارع، وإزالة المطبات الصناعية المخالفة وتمهيد الشارع، ونفذت الحملات إزالة عدة مطبات صناعية مخالفة وإزالة طوب معد للبناء وعمل محاضر إشغال طريق بذلك.

ومن جانبه أكد أحمد همام، أن الحملات ستستمر وتتواصل بجميع شوارع المدينة، وذلك لرفع كفاءة الشوارع بمدينة الأقصر، حتى يشعر المواطن بالرقى والازدهار، ورؤية أفضل لمستقبل مدينة الأقصر.

مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية (1)

مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية (2)

مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية (3)

مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية (4)

مجلس الأقصر يشن حملات تجميل لرفع كفاءة شوارع المدينة الرئيسية (5)

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