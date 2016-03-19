محافظة الشرقية تدعم فريق "كرة القدم" بـ300 ألف جنيه

قال الدكتور حمدى مرزوق، رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى إنه تقرر دعم فريق "كرة القدم" بمبلغ 300 ألف جنيه، بواقع 250 ألف جنيه من ديوان عام محافظة الشرقية و50 ألف من مديرية الشباب.

وأشار فى تصريح صحفى إلى أنه التقى اليوم السبت، هو وأعضاء مجلس الإدارة وفريق كرة القدم بـ"وائل الألفى" وكيل وزارة الشباب وقيادات محافظة الشرقية، ذلك لمناقشة المتعسرات المادية والعقبات التى تواجه الفريق، منها عدم وجود ملاعب لتدريب أو قدرة مادية على دعهم، خاصة أن الفريق صعد لقمة الدورى الممتاز "ب".

وأضاف أن المحافظة وافقت على تخصيص مينى باص مكيف لانتقال لاعبى الفريق لأداء المباريات الخارجية أملا فى تحقيق حلم الشرقية والصعود للدورى الممتاز (أ)، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة لسرعة إنهاء التصديق على عقد رعاية الفريق المقدم من المستثمر للمساهمة فى تقليل النفقات على الفريق.

وأكد لاعبو الفريق أن اللاعبين تم حرمانهم من صرف 6 مكافآت فوز وإجادة بسبب نقص الإمكانيات المادية والتى يعانى منها فريق كرة القدم.

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