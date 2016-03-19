السيسي يوجه بمنح كل أم مثالية 50 ألف جنيه أو أداء فريضة الحج تقديراً لعطائها

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، بمنح الأمهات المثاليات مكافآت تتمثل في مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه أو أداء فريضة الحج تقديراً لعطائهن، كما قام بمنح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية.

جاء ذلك خلال تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الأمهات اللاتي فزن بلقب الأم المثالية من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى الحاصلات على ألقاب “أفضل أم بديلة” و”الأم المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة” و”الأمهات المثاليات لشهداء القوات المسلحة والشرطة”.. وقد حضرت التكريم السيدة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن خالص احترامه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والمثابرة، ونجحن في جعل أبنائهم نماذج مشرفة تساهم في بناء الوطن، وذلك رغم ما مررن به من ظروف إنسانية واجتماعية واقتصادية صعبة/.

> كما أكد الرئيس على أن قدرة تلك الأمهات على التغلب على أعباء الحياة التي واجهتهن تؤكد مرة أخرى ما تتميز به المرأة المصرية من عزيمة وجلد ووطنية تُمكنها من التصدي لكافة التحديات.

وقدم الرئيس السيسي في هذه المناسبة التحية لكل أمهات وسيدات مصر، مؤكداً على أن تكريم الدولة لنجاح تلك الأمهات إنما يأتي ليعبر عن التقدير لدور المرأة المصرية والحرص على تمكينها والارتقاء بمكانتها في المجتمع لتواصل دورها الفاعل في مسيرة العمل الوطني والإنساني.

وأضاف المتحدث الرس أن الرئيس السيسي استمع خلال اللقاء إلى مداخلات الأمهات المثاليات اللاتي استعرضن مسيرات كفاحهن وتطلعاتهن لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهن، حيث أكد حرص الدولة على تلبية مطالبهن المستحقة/.

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