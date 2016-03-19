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مدير أمن الإسكندرية يحاول إقناع جمهور الأهلي بالتراجع

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مدير أمن الإسكندرية يحاول إقناع جمهور الأهلي بالتراجع مدير أمن الإسكندرية يحاول إقناع جمهور الأهلي بالتراجع

وصل مدير أمن الإسكندرية إلى بوابة المدينة للتفاوض مع جمهور الأهلي الذي زحف أملا في حضور المباراة.

ويحاول مدير الأمن إقناع الجمهور بالتراجع لأن المباراة ستقام بدون جمهور ولا يحق لهم الحضور.

وقامت عناصر الأمن بالقبض على عدد كبير من جمهور الأهلي الذي توجه لملعب برج العرب أملا في حضور المباراة.

ويمنع الأمن الحافلات المقلة للجمهور من دخول الإسكندرية.

وتوافد عدد من جماهير الأهلي المنتمين للأولتراس إلى مقر مباراة الفريق أمام ريكرياتيفو الأنجولي السبت في استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب الجمهور في حضور المباراة بعدما أعلن الأهلي في وقت سابق حضور الجماهير مواجهة إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

لكن الأهلي تراجع بعد ذلك وقرر قصر الأمر على أعضاء الجمعية العمومية، ثم أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجماهير لن تحضر بمختلف فئاتها مباراتي الأهلي والزمالك القاريتين السبت. (طالع التفاصيل)

ويحاول الجمهور الآن دخول المباراة بالتنسيق مع عناصر الأمن متعهدا بعدم حدوث أية مشاكل وتسهيل إجراءات الدخول للملعب.

وعلى FilGoal.com أن الأهلي يسعى لحل الموقف حتى لا تنشب أزمة، فيريد من الأمن أن يسمح للجمهور بالدخول وفي المقابل اتباع الأخير لكافة التعليمات اللازمة.

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