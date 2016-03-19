مباشر كأس مصر – المصري (0) النصر للتعدين (0).. بداية دور الـ32

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة المصري والنصر للتعدين في أولى لقاءات دور الـ32 من كأس مصر الموسم الحالي.

وتقام المباراة في استاج الإسماعيلية وسيواجه الفائز في دور الـ16 المتأهل من مواجهة الداخلية والفيوم.

وتأهل النصر للتعدين إلى هذه المرحلة بعد إقصاء الجونة بهدف دون رد وقبله كيما أسوان بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل 2-2.

وودع المصري المسابقة العام الماضي من هذه المرحلة حين خسر أمام الاتحاد السكندري بركلات الترجيح، مدربه الحالي حسام حسن كان المدير الفني لزعيم الثغر وقتها.

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- انطلاق المباراة.