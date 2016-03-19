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إخلاء سبيل زوج ابنة القرضاوى المتهم بالتحريض على العنف

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إخلاء سبيل زوج ابنة القرضاوى المتهم بالتحريض على العنف إخلاء سبيل زوج ابنة القرضاوى المتهم بالتحريض على العنف
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إخلاء سبيل المهندس حسام خلف عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى لحزب الوسط، وزوج ابنة الشيخ يوسف القرضاوى، على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف الدستور والقانون والتحريض على أعمال العنف.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المهندس حسام خلف، عضو الهيئة العليا والمكتب السياسى لحزب الوسط، بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية اتهاماته بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على أعمال العنف.


>- جنايات القاهرة تجدد حبس عضو "عليا حزب الوسط" 15 يومًا لتحريضه على العنف

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