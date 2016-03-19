تجديد حبس صحفى ضبط بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية فى شبرا الخيمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس صحفى بإحدى المجلات الأسبوعية 15 يوما على ذمة التحقيق، بعدما تم ضبطه وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة ومنشطات جنسية بمحطة السكة الحديد بشبرا الخيمة.

كان الرائد لؤى نبيل معاون مباحث الضواحى ألقى القبض على "محمد.ر.س" 38 سنة صحفى، أثناء مروره بمحطة السكة الحديد بشبرا الخيمة، بعدما وضع الحقيبة الخاصة به على جهاز كشف المعادن، وظهر لأمين الشرطة شرائط أقراص على الشاشة، فطلب منه فتح الحقيبة، فعثر معه على 190 قرص تامول مخدر، و30 قرص منشط جنسى و340 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 5504 جنايات لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أنكر المتهم صلته بالمضبوطات، وأمر كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبسه أربعة أيام برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، ووجه له تهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وأمرت بإرسال المضبوطات للمعمل الكيماوى، لبيان ما إذا كانت مخدرات من عدمه بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية.

- حبس صحفى ضبط بحوزته أقراص مخدرة ومنشطات جنسية بشبرا الخيمة