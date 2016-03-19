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ضبط أمين شرطة وموظف حكومى احتالا على المواطنين باسم صندوق تحيا مصر

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ضبط أمين شرطة وموظف حكومى احتالا على المواطنين باسم صندوق تحيا مصر ضبط أمين شرطة وموظف حكومى احتالا على المواطنين باسم صندوق تحيا مصر
تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة من القبض على أمين شرطة بالمعاش وموظف بإحدى الجهات الحكومية لاتهامهما بالنصب على أعداد كبيرة من المواطنين والاستيلاء منهم على 10 ملايين جنيه مقابل تخصيص قطع أراضٍ لهما بوادى الريان فى الفيوم، وكشفت التحريات عن أن المتهمين يدعيان مساهمتهما فى صندوق تحيا واستغلالهما اسم الصندوق فى الإيقاع بالضحايا، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد محمد حسن مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد بتورط أمين شرطة بالمعاش يدعى "حسن.ا" وموظف حكومى يدعى "عاطف.ف" فى النصب على المواطنين من خلال إنشاء شركة وهمية للاستثمار العقارى والإعلان عنها بالقنوات الفضائية والادعاء امتلاك الشركة 6 آلاف فدان بمنطقة وادى الريان بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين يدعيان مساهمتهما فى صندوق تحيا مصر واستغلال ذلك فى الاحتيال على الضحايا، والحصول من كل شاب على مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل تخصيص 5 أفدنة له واستكمال قيمة الأفدنة بأقساط على مدار 5 سنوات، بالإضافة إلى إدعائهما امتلاك الشركة لقرية سياحية تحتوى على شاليهات سعر كل شاليه يصل إلى 600 ألف جنيه.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما بمقر الشركة بالهرم وبحوزتهما عدد كبير من العقود المزيفة، وتبين أن المتهمين حصلا على 10 ملايين جنيه من الضحايا، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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مصر 365

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