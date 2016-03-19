تقرير في الجول - بعد انضمام كانتي لمنتخب فرنسا.. 10 لاعبين لعبوا لبلادهم لأول مرة مع رانييري

ليستر سيتي على بعد أسابيع قليلة من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأول في تاريخه، بمساعدة مدربه كلاوديو رانييري، فهو يتصدر الدوري برصيد 63 نقطة بفارق 5 نقاط عن توتنام في المركز الثاني.

ومن بوابة ليستر وبمساعدة رانييري، انضم عدد من لاعبي الثعالب لمنتخب بلادهم لأول مرة مثل متوسط الميدان الفرنسي المتميز نجولو كانتي.

موقع “Squaka” أفرد تقريرا عن قائمة اللاعبين الذين انضموا لمنتخبات بلادهم لأول مرة تحت قيادة رانييري.

نجولو كانتي

كانتي قدم مستوى مبهر في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليستر قادما من كاين في الصيف الماضي، واستدعاه ديديه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي للانضمام له مع اقتراب يورو 2016، ليلعب بجانب بلاسي ماتويدي وبول بوجبا.

وكانتي هذا الموسم هو أكثر لاعب فاز بالكرة من الاعتراضات بـ93 مرة بالإضافة لاعتراضه هجمات الخصم بـ120 مرة أكثر من أي لاعب آخر.

جيوفري كوندوجوبيا

النجم الفرنسي لاعب إنتر ميلان لعب تحت قيادة رانييري حينما كان لاعبا لموناكو، وقدم أداء متميزا ساعد فريقه على العودة لدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لـ10 أعوام، وانضم للمنتخب الفرنسي في أغسطس 2013، لكنه حاليا خسر مقعده لأن ديشامب يفضل كلا من لاسانا ديارا وموسى سيسكوا في الفترة الأخيرة.

ليفين كورزاوا

ثالث فرنسي في القائمة هو الظهير الأيسر الحالي لباريس سان جيرمان، حينما كان لاعبا لموناكو وتحت إمرة كلاوديو، إنضم للمنتخب الفرنسي.

جون تيري

انضم جون تيري إلى منتخب إنجلترا للمرة الأولى في عام 2003 حينما كان رانييري مدربا للبلوز، وهو نفس العام الذي تسلم فيه شارة قيادة فريقه تشيلسي، ولعب قائد الأسود اللندنية 78 مباراة دولية لمنتخب الأسود الثلاثة، وكان قائدا للمنتخب، وتقاعد دوليا في سبتمبر 201.

وليام جالاس

لاعب آخر انضم لمنتخب فرنسا بفضل رانييري، وذلك حينما انضم إلى تشيلسي قادما من مارسيليا في 2001، لينضم فيما بعد إلى منتخب فرنسا، وشارك مع الديوك في 84 مباراة دولية واعتزل في 2011.

فرانشيسكو تولدو

تولدو لعب تحت إمرة رانييري حينما كان الأخير مدربا لفيورنتينا وانضم لمنتخب إيطاليا في عام 1995، وشارك في 28 مباراة دولية، وعاش في ظل جيانوليجي بوفون الذي احتل مرمى الأدزوري منذ 1997 وحتى يومنا هذا.

جايزكا مينديتا

انضم لأول مرة لمنتخب إسبانيا في مارس 1999، حينما كان لاعبا لفالنسيا تحت قيادة المدرب رانييري، ولعب للمنتخب الإسباني حتى عام 2002 في 40 مباراة وسجل 8 أهداف.

جيريمي مينيز

انضم لأول مرة لمنتخب فرنسا عام 2010 وفي ذلك الوقت كانت لاعبا لروما تحت إمرة رانييري، ولعب 24 مباراة دولية وسجل هدفين للديوك.

سانتياجو سولاري

لاعب ريال مدريد السابق، انضم إلى منتخب الأرجنتين لأول مرة حينما كان لاعبا لأتليتكو مدريد عام 1999، وشارك في 11 مباراة مع راقصي التانجو لكنه لم يحضر أي بطولة دولية كبرى.

سكوت باركر

في موسم 2003 حينما كان لاعبا لتشيلسي تحت قيادة كلاوديو، إنضم إلى منتخب إنجلترا، ولعب أولى مبارياته في نوفمبر 2003 ضد الدانمارك، وشارك في 18 مباراة دولية مع منتخب الأسود الثلاثة.

جيانفرانكو زولا

شارك زولا مع منتخب إيطاليا لأول مرة في 1991، حينما كان لاعبا لنابولي ومدربه كان رانييري، ولعب للأدزوري في 35 مباراة دولية، وسجل 10 أهداف.

داني درينكوتر

لاعب ليستر سيتي انضم لأول مرة لمنتخب إنجلترا هذا الموسم، قبل بدء منافسات يورو 2016، وكان لاعبا لمنتخبات إنجلترا تحت 18 عاما وتحت 19 عاما، لكن ناشئ مانشستر يونايتد انضم لأول مرة للمنتخب الأول وهو لاعبا تحت إمرة رانييري.