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#في_إفريقيا - الأمن يرفض استقلال أعضاء الزمالك الحافلات للتوجه إلى الملعب

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#في_إفريقيا - الأمن يرفض استقلال أعضاء الزمالك الحافلات للتوجه إلى الملعب #في_إفريقيا - الأمن يرفض استقلال أعضاء الزمالك الحافلات للتوجه إلى الملعب

رفضت جهات الأمن صعود أعضاء نادي الزمالك للحافلات المخصصة لنقلهم إلى ملعب المباراة أمام يونيون دوالا.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد بالأمس أن المباراة بحضور أعضاء النادي، وعلى ذلك وزع دعوات الحضور وقرر تواجد حافلات خاصة أمام بوابة النادي لنقلهم إلى الملعب.

وشددت جهات الأمن أمام النادي علي حضور الفرق الرياضية وفرق الناشئين فقط تحسبا لأي أعمال شغب أو عنف.

بينما لم يتم حسم الأمر حتى الآن مع أعضاء نادي الزمالك الذين أبدو غضبهم الشديد بسبب منعهم من الصعود للحافلات.

ويلتقي الزمالك مع ضيفه يونيون دوالا الكاميروني مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

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