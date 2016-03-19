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جمارك مطار القاهرة تضبط "طائرة تجسس صغيرة" داخل طرد قادم من هولندا

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جمارك مطار القاهرة تضبط "طائرة تجسس صغيرة" داخل طرد قادم من هولندا جمارك مطار القاهرة تضبط "طائرة تجسس صغيرة" داخل طرد قادم من هولندا
تمكنت جمارك البريد السريع "DHL"بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، من ضبط طائرة تجسس داخل طرد شخصي وارد من هولندا.

وقال محمد محمود، رئس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات بقرية البضائع، إنه أثناء عمليات الكشف على طرد قادم من هولندا عبارة عن طائرة، وبالتدقيق فيها تبين أنها مزوده بكاميرات دقيقه جدًا وعالية الدقة ومزودة بريموت كنترول، وتم إخطار عبد المنعم عليوة مدير عام طرود البريد، والذي أمر باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب الطرد لكونها من أجهزة التجسس الممنوع دخولها البلاد.

طائرة تجسس صغيرة (1)

طائرة تجسس صغيرة (2)

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