أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. الرئيس السيسي يوجه بصرف 50 ألف جنيه لكل أم مثالية وأداء فريضة الحج

Google+ Print
بالصور.. الرئيس السيسي يوجه بصرف 50 ألف جنيه لكل أم مثالية وأداء فريضة الحج بالصور.. الرئيس السيسي يوجه بصرف 50 ألف جنيه لكل أم مثالية وأداء فريضة الحج
كرّم الرئيس عبد الفتاح اليوم، السبت، الأمهات اللاتي فزن بلقب الأم المثالية من مختلف المحافظات المصرية، بالإضافة إلى الحاصلات على ألقاب "أفضل أم بديلة" و"الأم المثالية لذوي الاحتياجات الخاصة" و"الأمهات المثاليات لشهداء القوات المسلحة والشرطة"، حضرت التكريم غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ووجه الرئيس بمنح الأمهات المثاليات مكافآت تتمثل في مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه أو أداء فريضة الحج تقديراً لعطائهن. كما منح الأمهات المثاليات وسام الكمال من الطبقة الثانية.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبر خلال اللقاء عن خالص احترامه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والعطاء والمثابرة، ونجحن في جعل أبنائهم نماذج مشرفة تساهم في بناء الوطن، وذلك رغم ما مررن به من ظروف إنسانية واجتماعية واقتصادية صعبة.

كما أكد الرئيس، على أن قدرة تلك الأمهات على التغلب على أعباء الحياة التي واجهتهن تؤكد مرة أخرى ما تتميز به المرأة المصرية من عزيمة وجلد ووطنية تُمكنها من التصدي لكافة التحديات.

وقدم الرئيس في هذه المناسبة التحية لكل أمهات وسيدات ، مؤكداً على أن تكريم الدولة لنجاح تلك الأمهات إنما يأتي ليعبر عن التقدير لدور المرأة المصرية والحرص على تمكينها والارتقاء بمكانتها في المجتمع لتواصل دورها الفاعل في مسيرة العمل الوطني والإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، استمع خلال اللقاء، إلى مداخلات الأمهات المثاليات اللاتي استعرضن مسيرات كفاحهن وتطلعاتهن لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهن، حيث أكد حرص الدولة على تلبية مطالبهن المستحقة.

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (1)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (2)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (3)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (4)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (5)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (6)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (7)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (8)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (9)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (10)

السيسى تكريم الام المثاليه عيد الام (11)

السيسى فى ذكرى تحرير طابا: الإرادة المصرية قدمت التضحيات من أجل استرداد الأرض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر