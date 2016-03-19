انتبه.. 3 علامات تنذر بنقص الماء فى جسمك

كشف الموقع الأمريكى "هيلث فوود هاوس" فى تقرير نشره مؤخرًا، عن بعض العلامات الدالة على نقص الماء فى الجسم، حيث يشكل خطرا كبيرا، لأن الماء يساعد فى أداء وظائف الجسم بشكل سليم وصحى، وضبط درجة حرارته وتعزيز عملية الهضم وطرد السموم منه.

وأكد التقرير أن العصائر والشاى والقهوة ليست بدائل للمياه، لأن الكافين يتسبب فى جفاف الجسم، مشيرا إلى أن هناك بعض العلامات التى تظهر على الجسم تدل على نقص الماء به، وتتضمن:

1- قلة عدد مرات التبول:

2- جفاف الجلد:

3- الصداع:

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>إذا كنت بصحة جيدة وتشرب الكثير من الماء، فمن المحتمل أن تتبول من 6 إلى 7 مرات فى اليوم، ومع ذلك يختلف هذا الرقم من شخص لآخر، لأن ليس كل منا يشرب نفس الكمية من المياه، أما إذا كنت تتبول من 2-3 مرات فى اليوم، فيجب شرب المزيد من المياه ليحصل الجسم على ما يحتاجه منها.>إذا كنت تشرب الكثير من الماء سيصبح جلدك رطبا وصحيا، وفى حالة عدم شرب القدر الكافى فستصاب بجفاف فى الجلد لفترة طويلة وقد تستخدم الكثير من الكريمات المرطبة وبشرتك تظل جافة نتيجة نقص الماء فى الجسم .>الجفاف الناتج عن نقص الماء فى الجسم يعد من الأسباب الرئيسية للصداع، ويكون هذا الصداع مختلفا عن الصداع الشائع بين الناس، وتظهر أعراضه عند الحركة ويكون الألم أكثر شدة، فعند الإصابة بالصداع الناتج عن جفاف الجسم يجب شرب المزيد من الماء وستشعر بتحسن ملحوظ .

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