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السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل زراعى لاتجاره فى الحشيش بسوهاج

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السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل زراعى لاتجاره فى الحشيش بسوهاج السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل زراعى لاتجاره فى الحشيش بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "خلف.ص.م" عامل زراعى ومقيم بمركز طهطا، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2015 بدائرة مركز طهطا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث طهطا، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وزبائنه والمتعاطين وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 50 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الحشيش وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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