أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إخلاء سبيل عنتيل الشرقية الجديد بكفالة مالية بعد تصويره فيديوهات إباحية

Google+ Print
إخلاء سبيل عنتيل الشرقية الجديد بكفالة مالية بعد تصويره فيديوهات إباحية إخلاء سبيل عنتيل الشرقية الجديد بكفالة مالية بعد تصويره فيديوهات إباحية
قررت محكمة أبوكبير بالشرقية، منذ قليل، إخلاء سبيل عنتيل الشرقية الجديد، بكفالة مالية 3000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكان المتهم، اعترف أمام محقق النيابة العامة بأبوكبير، برئاسة أحمد العدوى مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بأن مقاطع الفيديو الإباحية المتداولة على هواتف عدد كبير من الرجال والشباب بقريته، خاصة به، وأن السيدة المتواجدة كانت على علاقة به، وأنه كان يعطف عليها، وكان يلتقى بها بمنزل يخصه وسط الزراعات بالقرية.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى يفيد بإخطار من الرائد محمد فاضل رئيس مباحث أبوكبير، بتلقيه بلاغا من "حاتم.ح" ومقيم قرية تابعة لدائرة مركز أبوكبير، يتهم فيه "عادل أ ع ع " 52 سنة صاحب محل دراجات بخارية ومقيم ذات القرية، بنشر مقاطع إباحية له مع زوجة شقيق مقدم البلاغ .

وتمكن رئيس مباحث أبوكبير برئاسة العقيد عمرو عبد الرازق رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الشمال، من ضبط صاحب محل الدراجات البخارية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بشراء سيارة جديدة وذهب إلى صاحب كافية نت لكى ينزل إليه بعض الأغانى على الهاتف، فشاهد صاحب الكافيه الفيديوهات على كارت الميمورى، فقام بتوزيعها داخل القرية ،وعندما علم شقيق الزوجة وشقيق زوجها قاما بتحرير محضر بمركز الشرطة ضد المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.


>- تفاصيل سقوط عنتيل الشرقية الجديد.. المتهم صور 13مقطع فيديو تجمعه بسيدة متزوجة.. صاحب محل محمول يكتشف الفضيحة أثناء إصلاح هاتف المتهم.. الزوج يكتفى بالهروب من القرية مع بطلة الواقعة للقاهرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر