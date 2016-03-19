أمن الإسكندرية:مباراة الأهلى بدون جمهور ..والدخول وفقاً لكشوف اتحاد الكرة

تفقد اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، الاستعدادات الخاصة لتأمين مباراة فريقى الأهلى و ريكارتيفو الأنجولى، المقرر اقامتها مساء اليوم باستاد برج العرب فى لقاء العودة لدور 32 لدورى الابطال الأفريقى، مؤكداً انها بدون جماهير ولن يتم السماح لدخول أحد بدون وضع اسمه على قوائم اتحاد الكرة فقط .

وضعت مديرية الأمن، الخطة الأمنية لتأمين المباراة من خلال عدة محاور رئيسية؛ تبدأ بتكثيف الخدمات الأمنية على كافة الطرق المؤدية إلى الاستاد عن طريق نشر عدة نقاط أمنية من إدارة المرور وإدارة تأمين الطرق بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بالإضافة إلى رفع شرطة المرافق كافة الإشغالات بمحيط الاستاد، ومنع أى شخص من افتراش الطريق العام، ورفع كافة المركبات المتروكة، كما كلفت إدارة البحث الجنائى بفحص كافة المترددين على محيط الاستاد، ومنع وصول أى شخص غير مصرح له بدخول المباراة إلى الاستاد.

طالب مدير الأمن من إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل الاستاد، والاستعانة ببوابات كشف المعادن وعمل التعقيم الجيد للاستاد من الداخل ومحيطه الخارجى، كما وضعت خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة وأطواف ودوريات متحركة بكافة الطرق المؤدية للاستاد وفندق إقامة الفريقين؛ لملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى بأية ملحوظات، بالإضافة إلى الأقوال الأمنية المتحركة والمكونة من مجموعات الأمن المركزى والبحث الجنائى، بالاشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن.

شدد مدير أمن الإسكندرية، على عدم السماح بدخول أى شخص لحضور المباراة غير المصرح لهم وفقاً للكشوف الواردة من اتحاد الكرة "ممثلى الفريقين، الإعلاميين والصحفيين".

أكد مدير أمن الإسكندرية تواجده وكافة المستويات الإشرافية والقيادية ميدانيًا؛ لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة بكل دقة.

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