تأييد حبس دومة وماهر ومحمد عادل 6 أشهر بتهمة التعدى على ضباط شرطة

قررت محكمة جنح المعادى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة من أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، وتأييد حبسهم 6 أشهر لكل منهم فى اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب أسامة المهدى وكريم عزت دفاع النشطاء الثلاثة أثناء مرافعته داخل غرفة المداولة ببراءة المتهمين وعدم معقولية الواقعة، وكيدية الاتهام لوجود خصومة سابقة بين المتهمين والمجنى عليهم.

كانت محكمة جنح المعادى قد قضت فى وقت سابق بالسجن 6 شهور على أحمد دومة، و أحمد ماهر، ومحمد عادل على حكم حبسهم 6 أشهر غيابيا بتهمة التعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

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