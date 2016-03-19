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2 إبريل ..الحكم على مدير مستشفى «دريم» لتسببه في وفاة “مونتير ONTV”

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مونتير أن تى فى

حجزت محكمة جنح أول أكتوبر الجنحة رقم 875 لسنة 2016  الخاصه بالمرحوم/ أكرم عبد المعز مونتير قناة  ontv .

وقررت المحكمة حجز الجنحة لـ2 أبريل ،حكم  وشهدت الجلسة حضور  هيئة الدفاع عن ورثة المدعين بالحق المدنى الاستاذ حسين عبد الحليم  المستشار القانونى لقنوات ontv والأستاذ محمد طارق القرموطى المحامى عن المدعين بالحق المدنى وقدما حافظة مستندات طويت على أصل  قرار وزير الصحة الوارد  به المخالفات الصادرة ضد مستشفى دريم  ومخالفاتها لشروط الترخيص الخاص بالمنشات الطبية لقسم قسطر ة القلب ومعمل التحاليل.

وأكد المحاميان عدم تطبيق المستشفى للقرار رقم 445 لسنة 2014 الخاص بعلاج حالات الطوارئ مجانا خلال أول 48 ساعة  وقدما مذكرة دفاع لنفى الاتهام  وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وطالب فريق الدفاع بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين مطالبين بإغلاق المستشفى لمخالفاتها شروط ترخيص المنشات الطبية.

ووجهت النيابة، تهمة القتل الخطأ للمتهمين، وكشفت التحقيقات، أن الضحية تعرض لأزمة قلبية، نقل على إثرها للمستشفى التي رفضت استقباله دون دفع مبلغ تأمين، لحجزه ما أدى إلى تدهور صحته ووفاته، وكانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين للمحاكمة بعدما انتهت من تحقيقاتها بشأن القضية، وورد تحريات الأجهزة الامنية والتقرير الطبي الخاص بالمتوفي.

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