محامي مريهان حسين يتهم الطب الشرعي وضابطين بتزوير تقرير «هتك العرض»

تقدم المحامي شعبان سعيد، دفاع الفنانة ميرهان حسين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد ضابطي قسم شرطة الهرم مصطفى توفيق، وإيهاب بحر، وطبيب بمصلحة الطب الشرعي، الذي وقع الكشف على الفنانة ميرهان، والذي أصدر التقرير الخاص بها، يتهمهم فيه بالتزوير في محررات رسمية.

وذكر البلاغ الذى حمل الرقم 4001 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن الطبيب الشرعي سرب نتيجة التقرير قبل إرساله للنيابة العامة، وكان ذلك باتفاق مع ضابطي الشرطة أصحاب المصلحة من ذلك التزوير المفضوح.

وأضاف أن ضابطي قسم الهرم استغلا نفوذهما وعلاقتهما مع الطبيب الشرعي، لتزوير وتزيف حقيقة الواقعة، وتأكد ذلك من خلال نتيجة التقرير ونشر صورة من نتيجته، والتي جزمت النيابة بأنه بمأمن من التسريب، الأمر الذي يؤكد أن من سربه هو الطبيب الشرعي محرر التقرير لمصلحة ضابطي الشرطة.

وأضاف أن ما بدر من أفعال وتحريف وتغيير لحقيقة نتيجة التقرير بإتفاق الطبيب الشرعي وضابطى الشرطة يعد تزويرا في محرر رسمي هو التقرير الطبي، وفي أقوال الطبيب الشرعي الواردة بمحضر التحقيق، علاوة على تسريب نتيجة التقرير قبل إرساله للنيابة العامة ونشر صورة مطبوعة من النتيجة وهو ما يعد تاثيرا على سير التحقيقات.

وطالب بسرعة التحقيق فى واقعات التزوير فى محررات رسمية هى تقرير الطب الشرعى وأقوال الطبيب الشرعى المزورة والتأثير على سير التحقيقات، في القضية المتداولة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حقهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية بالتهمة سالفة الذكر.