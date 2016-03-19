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صور.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من كازاخستان تقل 233 راكبًا

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مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من كازاخستان

مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من كازاخستان

قال الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار شرم الشيخ استقبل أول رحلة طيران قادمة من مطار “الماطى الكازاخستانى” وتقل على متنها 233 راكبا، والتي نظمتها شركة scatairline الكازاخستانيه التي تعد من أكبر شركات الطيران العاملة في السوق السياحى الكازاخستانى.

من جانبه أكد الطيار عماد البلاسى مدير مطار شرم الشيخ، أنه قامت إدارة المطار باستقبال الفوج القادم من كازاخستان علي الطائرة بتقديم الورود على سلم الطائرة مشيرآ إلى أن المطار يستقبل رحلة أسبوعية قادمة من ملبينسا بأيطاليا مع إمكانية زيادتها في الفترة القادم.

وأضاف “البلاسى” أن ذلك يأتى في إطار الاهتمام بتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى وعودتها إلي معدلاتها الطبيعية، حيث تعتبر هذه الرحلة بمثابة رسالة إيجابية تؤكد أمن واستقرار المقصد السياحي المصري وخاصة مدينة شرم الشيخ وتأكيدا على الثقة في إجراءات الأمن والسلامة بمطار شرم الشيخ.

مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من كازاخستان

مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من كازاخستان

مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من كازاخستان

مطار شرم الشيخ يستقبل أول طائرة من كازاخستان

 

 

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