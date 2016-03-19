مقتل رئيس أركان حرب اللواء 35 مدرع خلال اشتباكات مع الحوثيين بتعز

شنت مليشيات الحوثيين وصالح بعد ظهر السبت، هجوما من عدة محاور على مواقع الجيش والمقاومة غرب وشمال غرب محافظة تعز باليمن، ووقعت معارك عنيفة بين الجانبين أسفرت عن مقتل العقيد محمد العونى رئيس أركان حرب اللواء 35 مدرع أثناء قيادته للاشتباكات ضد المليشيات فى غرب المدينة.

وقامت قوات الجيش والمقاومة بهجوم على منطقة الخلوة بالربيعى غرب المدينة وتمكنت من صد هجوم المليشيات وتطهير تبة الخلوة والشيخ سعيد وتبة يعلى وصولا إلى مزارع البيضانى وهربت عناصر المليشيات.

وشهد محيط اللواء 35 ومحيط مصنع السمن والصابون وداخل الدفاع الجوى غرب المدينة معارك عنيفة وسط تقدم نسبى للمقاومة فى تلك المناطق فيما تحركت عدة كتائب لتعزيز المقاومة فى معسكر الدفاع الجوى وومحيط اللواء 35.

ويتقدم ابطال المقاومة الشعبية صوب مزارع البيضانى الواقعة بقرب منطقة الربيعى فى الضباب بقيادة الشيخ حمود والعميد صادق سرحان.

وقامت طائرات دول التحالف العربى بقصف تجمعات المليشيات فى شمال معسكر الدفاع الجوى غرب المدينة ودمرت طقمين عسكريين لهم كما قصفت حديقة الحيوانات بالحوبان شرق المدينة ودمرت دبابة وعربة كاتيوشا ونقطة الحصين شارع الخمسين شمال المدينة.

والعقيد محمد عبد الله المخلافى من مواليد بنى عون فى مديرية شرعب فى محافظة تعز شارك فى الحروب الستة ضد الحوثيين فى صعدة وانضم إلى شباب المقاومة فى 2011 وعندما وصل الحوثيون إلى تعز لشن الحرب على محافظات الجنوب رفض الانضمام اليهم وأسس مع عدد من قادة وافراد اللواء 35 نواة الجيش الوطنى والمقاومة فى تعزوكان قائد المعركة التى أدت إلى تحرير منطقة المسراخ ويعتبر العونى من ابرز القيادات العسكرية فى تعز وله دور كبير فى معارك التحرير.

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