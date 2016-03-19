أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مواطنا ويستولى على شاحنته شمال الضفة الغربية

Google+ Print
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مواطنا ويستولى على شاحنته شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مواطنا ويستولى على شاحنته شمال الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى السبت، مواطنا فلسطينيا واستولت على شاحنته، بعد اقتحامها بلدة "يعبد" فى محافظة جنين، شمال الضفة الغربية بفلسطين.

وقال رئيس بلدية "يعبد"، سامر أبو بكر، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد أن أغلقت مداخلها، واعتقلت أحد المواطنين، ما زال مجهول الهوية، واستولت على شاحنته.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين عدد من الشباب وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من ناحية أخرى أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، النار على المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودى الفاصل أطلقوا النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365