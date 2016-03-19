الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مواطنا ويستولى على شاحنته شمال الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى السبت، مواطنا فلسطينيا واستولت على شاحنته، بعد اقتحامها بلدة "يعبد" فى محافظة جنين، شمال الضفة الغربية بفلسطين.

وقال رئيس بلدية "يعبد"، سامر أبو بكر، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعد أن أغلقت مداخلها، واعتقلت أحد المواطنين، ما زال مجهول الهوية، واستولت على شاحنته.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين عدد من الشباب وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

من ناحية أخرى أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، النار على المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال المتمركزين على الشريط الحدودى الفاصل أطلقوا النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق خان يونس دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.

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