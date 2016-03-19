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المرصد السورى: 80 شخصا بين قتيل وجريح فى غارات جوية على مدينة الرقة

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المرصد السورى: 80 شخصا بين قتيل وجريح فى غارات جوية على مدينة الرقة المرصد السورى: 80 شخصا بين قتيل وجريح فى غارات جوية على مدينة الرقة

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان مقتل 19 شخصا بينهم أطفال ومواطنات وإصابة مايربوعن 61 أخرين فى غارات جوية شنتها طائرات حربية على مدينة الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابى شمال سوريا.

وقال مدير المرصد رامى عبدالرحمن، الذى يتخذ من لندن مقرا له، حسبما نقلت قناة "العربية" السبت، أن طائرات حربية شنت مالايقل عن 10 غارات جوية استهدفت منطقة "المستشفى الوطنى والبانوراما وحيى الفردوس والثكنة" ومناطق أخرى فى مدينة الرقة، ما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 19 شخصا بينهم أطفال ومواطنات".

جدير بالذكر أن المرصد السورى لحقوق الإنسان أعلن، فى وقت سابق، أن سلسلة من الضربات الجوية شنتها مقاتلات حربية أسفرت عن مقتل العشرات فى محافظتى الرقة ودير الزور بشمال سوريا وشرقها، حيث السيطرة على غالبية المناطق لتنظيم "داعش" الارهابى المسلح.
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