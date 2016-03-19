ضبط راكب حاول تهريب 200 ألف دولار بمطار برج العرب

تمكنت جمارك مطار برج العرب من ضبط راكب مصرى مواليد الدقهلية ويدعى "م.م" مسافر إلى دبى بعد دخوله من على أجهزة التفتيش الأكسرى الخاصة بشرطة أمن الموانئ وتوجهه لكونتر إنهاء الإجراءات، وأثناء تفقد صالة السفر اشتُبِه فى الراكب لظهور علامات الارتباك عليه أثناء توجه رجال الجمارك نحو الكونتر.

وبتفتيشه بمعرفة اللجنة عثر داخل حقيبته على مبلغ مالى 200 ألف دولار ما يعادل 2 مليون جنيه مصرى، لغرض التهريب والإضرار بالاقتصاد، تم عمل مذكرة بالواقعة لتحرير المحضر اللازم، يأتى ذلك فى ظل حرص صقور الجمارك المصرية وإصرارهم على حماية الاقتصاد المصرى من الداخل والخارج وتنفيذ توجيهات البنك المركزى لحفظ تداول الأوراق المالية.

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