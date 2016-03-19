ضبط المتهمين بقتل شاب بإلقائه حيا بمياه ترعة بالشرقية بسبب مشادة كلامية

تمكن ضباط مباحث أبوحماد بالشرقية، برئاسة النقيب عمرو داؤود، وبإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى بالشرقية، اليوم السبت، من ضبط المتهمين بقتل شاب، عن طريق إلقائه حيا فى مياه ترعة العباسة دائرة مركز أبوحماد، على خلفية مشادة كلامية بينه وبين المتهمين الثلاثة، وتم إخطار نيابة أبوحماد، والتى باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال مأمور مركز شرطة أبوحماد، يفيد بلاغا من الأهالى بقيام عدد من الشباب بإلقاء "أحمد حسن محمود النجار" 25 سنة وشهرته حسونة الطيب، بترعة العباسة.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ونجل عمته أثناء استقلالهما دراجة بخارية، وبين 3 شباب بالطريق العام، وقاموا على أثر المشادة بالتعدى عليه بالضرب وإلقائه حيا بمياه الترعة، وتم انتشاله بعد 12 ساعة من الترعة، جثة هامدة.

- انتشال جثة شاب ألقاه مجموعة شباب حيا بمياه ترعة بالشرقية بسبب مشادة كلامية