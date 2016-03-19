غداً.. انطلاق فعاليات مؤتمر التعليم الفنى الثالث بشمال سيناء

تشهد شمال سيناء غدا الأحد إنطلاق المؤتمر الثالث للتعليم الفنى، تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء وبرئاسة الدكتور عادل عبد المنعم أبو الفرج وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال " علاء عطوة" مدير العلاقات العامة والإعلام بديوان محافظة شمال سيناء، أن المؤتمر يعقد ليوم واحد بقاعة المدينة الشبابية على ساحل مدينة العريش، ويحضر اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر .

وأكد "ايهاب حسن" مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، انتهاء كافة الأستعدادت فى المدينة الشبابية لإستضافة المؤتمر، وتأمين فعالياته.

"تعليم شمال سيناء" تعلن انتهاء استعداداتها لمؤتمر التعليم الفنى