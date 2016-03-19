وزير الآثار يفتتح مركز زوار تل العمارنة بالمنيا.. غدا

يفتتح الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار، غد الأحد، مركز زوار تل العمارنة بمحافظة المنيا، يرافقه اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، والدكتور محمود عفيفى، رئيس قطاع الآثار المصرية والمهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات.

هذا وسيساهم مركز زوار تل العمارنة بشكل كبير فى تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة، باعتبارها واحدة من أهم المواقع الأثرية بمصر لما تتمتع به من أهمية خاصة، حيث تلقى الضوء على فترة من أهم الفترات فى التاريخ المصرى وهى فترة حكم إخناتون.

وسيتم عرض مجسمات توضيحية للمقبرة الملكية لإخناتون، وكذلك المنازل والقصور والمعابد الدينية فى تلك الفترة، بالإضافة إلى مجموعة من نماذج لتماثيل الملك إخناتون والملكة نفرتيتى ورؤوس تماثيل لنفرتيتى، كما تحتوى واجهة المركز على نموذج لتمثال ضخم للملك إخناتون يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار.

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