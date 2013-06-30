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نجاح مرحلة صرف البنزين بالكروت الذكية يبشر بسرعة تنفيذ الكروت الشخصية

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نجاح مرحلة صرف البنزين بالكروت الذكية يبشر بسرعة تنفيذ الكروت الشخصية نجاح مرحلة صرف البنزين بالكروت الذكية يبشر بسرعة تنفيذ الكروت الشخصية

قال الدكتور باسم عودة وزير والتجارة الداخلية إن المرحلة الأولى من الكروت الذكية التى قامت بتنفيذها تسير بنهج جيد، مشيرا إلى أن النتائج جاءت متميزة نظرا لما تقوم به هذه المنظومة من مراقبة ذاتية من خلال مواعيد الخروج والتسليم والتوزيع بدءا من مصدرها الرئيسى ووصولا إلى محطات الوقود حتى مرحلة تموين السيارات والمركبات المختلفة.

وردا على سؤال لـ"اليوم السابع" عن وقف ما يتم تسريبه وتهريبه بشكل غير شرعى يزيد من تفاقم الأزمة قال عودة أثناء جولة مفاجئة بمحطة وقود التعاون بحى الدقى التابع لمحافظه الجيزة أن تطبيق الحكومة للكروت الذكية بمرحلتها الأولى يعد إشارة نجاح المرحلة الأولى من استخدام الكروت فى صرف منتج البنزين.

وقال إنها تبشر بسرعة اعتماد وتنفيذ المراحل التالية ومنها الكروت الذكية الشخصية التى تمنح للأفراد والتى ستكون خطوة أكثر عمقا وتأثيراً على سريان عمليه تمويل المركبات والذى تتلاشى معه عمليه التزاحم على المحطات كما تقضى على السوق السوداء التى تؤثر على وصول الدعم إلى مستحقيه وحول الأزمة الحالية للبنزين والسولار أكد الدكتور باسم عودة وزير التموين أن أزمة البنزين قد انكسرت حدتها بنسبة 70%، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على ضخ كميات كبيرة من الوقود لسد العجز فى بعض المحطات.

وقال عودة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش الزيارة المفاجئة التى قام بها اليوم لإحدى محطات الوقود، إنه ومن خلال الجهود الحكومية المستمرة سوف تنتهى الأزمة بنسبة 100% خلال أيام قليلة قادمة، لافتا إلى استمرار الجولات المفاجئة على المحطات، والتى بدأت اليوم بإحدى محطات منطقة حى الهرم.

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