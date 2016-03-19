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بالفيديو والصور.. تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين فى "التلاعب بالبورصة" لـ22 مارس

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بالفيديو والصور.. تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين فى "التلاعب بالبورصة" لـ22 مارس بالفيديو والصور.. تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين فى "التلاعب بالبورصة" لـ22 مارس
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، لجلسة 22 مارس، لاستكمال مرافعة باقى المدعين بالحق المدنى، ولسماع مرافعة دفاع المتهمين، ولم يصدر أمر بحبس نجل هيكل.

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (1)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (2)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (3)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (4)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (5)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (6)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (7)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (8)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (9)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (10)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (11)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (12)

جمال مبارك قضية التلاعب فى البورصة البورصة (13)


>- حسن هيكل و ابنا مبارك لقاضى محاكمتهم فى "التلاعب بالبورصة": محصلش يافندم

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