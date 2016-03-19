النقل: 49 مليون جنيه إيرادات السكة الحديد فى أسبوعين

أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم وزارة النقل، أن السكة الحديد حققت إيرادات قدرها 49 مليون جنيها خلال الفترة من 1 حتى 14 مارس الحالى.

وعرض المهندس مدحت شوشة الرئيس الجديد للسكة الحديد صباح اليوم على وزير النقل حصيلة الإيرادات والإجراءات التي اتخذها من أجل استعادة الإيرادات الضائعه.

وطالب الجوشى، رئيس الهيئة أن يصل بالايرادات الشهرية إلى 450 مليون جنية شهريا حتى تحقق 6 مليار سنوياً لتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحويل خسائر السكة الحديد إلى مكاسب وبالتالي تحسين الخدمة للمواطنين ومستوى معيشة العاملين.

ومن جانبه قال المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد أن هناك إجراءات جديدة تطبقها الهيئة حاليا لإستعادة الإيرادات ومنع التسرب من سداد قيمتها منها حصر إيراد كل قطار وكل محصل على حدة واستمرار إحكام السيطرة على مداخل كل الأرصفة في كل المحطات الرئيسية لمنع دخول أى راكب إلا بعد سداد قيمة التذكرة و زيادة عدد المحصلين على الأرصفة وفي القطارات وعمل لائحة مالية جديدة تشجعهم على التحصيل بما يعود بالنفع عليهم .

وأضاف شوشة أن الفترة المقبلة سوف تشهد أيضا إجراءات صارمة للقضاء على ظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء.

وأشار المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ، أن وزير النقل في آخر اجتماع للسكة الحديد أبدى استيائه من ضعف التحصيل والذي لا يغطي حتى مرتبات وأجور العاملين وطالب من قيادات الهيئة بذل المزيد من الجهود لاستعادة الإيرادات الضائعه وهو ما بدا يتحقق بالفعل فهناك زيادة مطردة في الإيرادات لم تشهدها السكة الحديد من قبل.

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