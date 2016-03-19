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وزير التعليم العالى: المجتمع تربى على نظام الثانوية والخريجون غير مؤهلين

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وزير التعليم العالى: المجتمع تربى على نظام الثانوية والخريجون غير مؤهلين وزير التعليم العالى: المجتمع تربى على نظام الثانوية والخريجون غير مؤهلين
أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن المجتمع المصرى تربى على نظام الثانوية العامة وأصبح بالنسبة له معيار التفوق واختيار الجامعة ويجب تغيير هذه الرؤية.

وأضاف "الشيحى"، خلال اللقاء الذى يعقده مع عدد من طلاب الجامعات المبتكرين، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومسئولى جمعيات رعاية المبتكرين، أنه سيتم تطوير نظام الالتحاق بالجامعات ليتواكب مع النظم العالمية، التى ترشح الطالب للالتحاق بأى جامعة كبرى حال حصوله على أكثر من 80% مؤكداً أن هناك من يتهمون الوزارة بتحقيق أهداف شخصية حال تطبيق هذا النظام.

وأكد الوزير أن خريجى الجامعات العلمية والتطبيقية فى غير مؤهلين، ويحتاج هذا النوع من التعليم لرؤية، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يحتاج أيضا إلى رؤية واضحة مخططة، ويتطلب إنشاء جامعات تكنولوجية يتم ربطها بالصناعة.

وأوضح وزير التعليم العالى أن مصر بها 23 جامعة حكومية و21 خاصة وأهلية، منها 2 أهلية و45 معهد عالى فنى مقسمة على 8 كليات منها الصحة وتشرف عليها الوزارة.


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