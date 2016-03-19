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وزير السياحة يتابع تطورات حادث انقلاب أتوبيس المعتمرين وغرفة عمليات للمتابعة

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وزير السياحة يتابع تطورات حادث انقلاب أتوبيس المعتمرين وغرفة عمليات للمتابعة وزير السياحة يتابع تطورات حادث انقلاب أتوبيس المعتمرين وغرفة عمليات للمتابعة
أكد هشام زعزوع وزير السياحة، أنه يتابع تطورات حادث انقلاب أتوبيس سياحى يقل مجموعة من المعتمرين اليوم السبت ، والبالغ عددهم 44 معتمرا بالإضافة إلى طفلين ، والتابعين لشركة السياحة بلومون (الوكيل السعودى الماسة) وذلك أثناء توجههم إلى المدينة المنورة عقب وصولهم مطار جدة حيث وقع الحادث على بعد 160 كيلو متر قبل المدينة المنورة.

وقال الوزير فى بيان صحفى، إنه أصدر توجيه بتشكيل غرفة عمليات من قطاع الشركات بوزارة السياحة وذلك فور الاخطار بالحادث.

يذكر أن الحادث أسفر عن مصرع 19 شخص بالإضافة إلى طفل (تم تحديد أسماء 11 من الضحايا وجارى تحديد هوية الـ 8 الباقين )

وقد انتقلت لجنة من بعثة الوزارة بالمدينة المنورة إلى المستشفيات لمتابعة حالة المصابين الذين بلغ عددهم 15 مصاب والذين تم نقلهم إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى الميقات،علاوة على التنسيق مع القنصلية المصرية بالمدينة المنورة.

- بعد مصرع 19 معتمرا مصريا وإصابة 25 فى انقلاب أتوبيس على طريق المدينة المنورة.. "السياحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الحادث.. إنهاء إجراءات دفن الجثث فى البقيع.. وغرفة شركات السياحة: معظمهم من الإسكندرية
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