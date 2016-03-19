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النيابة تقرر تشريح جثة رضيع بعد العثور عليها وسط القمامة بالوراق

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النيابة تقرر تشريح جثة رضيع بعد العثور عليها وسط القمامة بالوراق النيابة تقرر تشريح جثة رضيع بعد العثور عليها وسط القمامة بالوراق
امر المستشار خالد عبد الحميد رئيس نيابة الوراق بتشريح جثة رضيع واخذ "الدى ان ايه " لتحديد هوية والدته ، وذلك بعد العثور على جثته ملقاة وسط القمامة بمنطقة الوراق ، كما امرت النيابة بفحص محاضر التغيب وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .

كما تبين من معاينة المستشار عمرو البنا مدير النيابة أن جثة الرضيع ملقاة وسط القمامة وتبين بأنه طفل حديث الولادة ولم يتم العثور على شىء يفيد بتحديد هويته .

فيما رجحت مصادر بأنه تم ولادته بجهة قريبة من مكان الواقعة ، وأضافت بان سبب الوفاة ناتج عن برودة الجو وان الطفل تم القائه وهو على قيد الحياة الا ان برودة الجو وراء وفاته .

وكان العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بالعثور على جثة طفل ملقاة بالقمامة بدائرة القسم، وبانتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ عثر المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث الوراق على جثة طفل رضيع ملقاة وسط كوم قمامة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق


>- العثور على جثة طفل رضيع ملقاة وسط القمامة فى الوراق بالجيزة
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